Covid-19. Portugal com 32 mortes e 15.068 novos casos nas últimas 24 horas

Portugal registou esta terça-feira 32 mortes, subindo o total de vítimas mortais da pandemia para 21.248.







Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 15.068 novos casos, com o total de infetados a já ter ultrapassado os 3,3 milhões em pouco mais de dois anos. O número de casos ativos está pouco acima dos 470 mil.A incidência da pandemia é atualmente de 1398,1 casos por cada 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, enquanto a mortalidade é de 34 mortes por milhão de habitantes.Encontram-se atualmente internados 1.225 doentes, menos 25 em relação ao dia anterior. Destes, 78 estão em unidades de cuidados intensivos - menos três que na segunda-feira.O número de óbitos a nível mundial relacionados com a pandemia da covid-19 superou esta segunda-feira a marca dos seis milhões. A marca de um milhão de mortes em todo o mundo devido ao SARS-CoV-2 foi alcançada sete meses após o início da pandemia. Quatro meses mais tarde já eram dois milhões os óbitos. Desde então, a cada três meses registam-se mais um milhão de mortes. No entanto, os cinco milhões tinham sido registados ainda em finais de outubro, há pouco mais de quatro meses.