A narrativa que esta terça-feira chegará a tribunal conta uma história de horror. O pai diz que desconfiava que a filha era vítima de abusos sexuais por parte de um amigo da mãe. Pressionou-a, a menina manteve-se em silêncio, espancou-a. Os resultados preliminares de Medicina Legal confirmam que ocorreram as tais convulsões de que o pai fala, mas provocadas pela pancada e não por um ataque de epilepsia.





Os casos de crianças que morreram às mãos de quem as devia proteger Na passada quinta-feira, por volta das 8h30, Sandro Bernardo disse à GNR que a filha, Valentina, estava desaparecida. Disse que podia ter fugido, como já fizera uma vez. Este domingo, depois de o corpo da criança de nove anos ter sido descoberto em Peniche, a Polícia Judiciária revelou ter detido Sandro Bernardo e Márcia Bernardo, a madrasta, por suspeitas de homicídio.

preliminar da autópsia à criança de Atouguia da Baleia, Peniche, aponta para uma morte violenta. Embora haja indícios de asfixia, a criança de 9 anos terá sofrido agressões em vários locais, o que lhe causou diversas lesões, incluindo na cabeça. As causas da morte só serão confirmadas depois de exames laboratoriais.

A criança que se encontrava desaparecida desde quinta-feira, após denúncia do pai à GNR, foi encontrada morta no domingo pela Polícia Judiciária. Após cerca de três dias de buscas, a PJ de Leiria deteve, no domingo, o pai e a madrasta da menor, cujo corpo foi encontrado numa mata na serra D'el Rei, coberto por arbustos.

Os dois suspeitos estiveram depois com os inspetores na casa onde o homicídio terá ocorrido e na mata para onde o corpo foi transportado, a reconstituir o alegado crime. Outras diligências continuam a ser efetuadas pelos inspetores, para reunirem provas de que o crime foi concretizado pelo pai e pela madrasta da criança durante o dia de quarta-feira.

Em conferência de imprensa no domingo, o coordenador do Departamento de Investigação Criminal da PJ de Leiria, Fernando Jordão, adiantou que a morte terá ocorrido "por questões internas do funcionamento da família", escusando-se a revelar mais informações.





Convicto de que a vítima terá sido morta dentro da habitação, o responsável da PJ disse desconhecer se as outras três crianças, "de 11/12 anos, 4 anos e outra com meses", que se encontravam em casa, teriam assistido a alguma coisa. A PJ ouviu, contudo, a criança mais velha, assim como os principais suspeitos, o pai, de 32 anos, e a madrasta, de 38 anos.