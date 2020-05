Autópsia de Valentina confirma morte violenta

Serra D’el Rei, em Peniche. O corpo de Valentina, de nove anos, estava coberto de arbustos, informou a PJ em conferência de imprensa este domingo.



Valentina foi dada como desaparecida na quinta-feira de manhã. Quem denunciou o desaparecimento foi o próprio pai da menina. A PJ suspeita que a morte da criança terá acontecido na quarta-feira durante o dia. Durante quatro dias procederam-se a buscas que envolveram mais de 600 elementos da GNR, PJ e bombeiros. O corpo foi encontrado ao fim de três dias de buscas.





Os casos de crianças que morreram às mãos de quem as devia proteger Na passada quinta-feira, por volta das 8h30, Sandro Bernardo disse à GNR que a filha, Valentina, estava desaparecida. Disse que podia ter fugido, como já fizera uma vez. Este domingo, depois de o corpo da criança de nove anos ter sido descoberto em Peniche, a Polícia Judiciária revelou ter detido Sandro Bernardo e Márcia Bernardo, a madrasta, por suspeitas de homicídio.





Entretanto, a Polícia Judiciária deteve o pai e a madrasta suspeitos de terem assassinado a criança e de terem transportado e ocultado o corpo. O casal foi levado de volta a casa este domingo à tarde para que as autoridades pudessem reconstituir o alegado homicídio.

Os resultados da autópsia ao corpo de Valentina confirmam que a criança foi vítima de uma morte por homicídio com sinais de agressão, apurou a CMTV . Os dois principais suspeitos são o pai e a madrasta da criança.O relatório referido por vários meios de comunicação nacionais é a autópsia preliminar ao corpo da criança. O relatório final da autópsia deverá demorar mais tempo a estar completo.A Polícia Judiciária (PJ) suspeita que a criança terá sido morta pelo pai e pela madrasta, ambos detidos este domingo, depois de ter sido encontrado o corpo da menina na"Estamos a verificar [o cenário da morte], mas claro que terá de ter acontecido em algum contexto de violência", disse, em conferência de imprensa, o coordenador do Departamento de Investigação Criminal da PJ de Leiria, Fernando Jordão, salientando que, "à partida" não terá sido uma morte acidental.Valentina habitava em casa da mãe, mas devido à pandemia foi morar para casa do pai, para estar mais perto da escola que frequentava. Na habitação do pai e da madrasta viviam mais três crianças: um mais velho do que a menina e com cerca de 12 anos e dois mais novos, um com quatro e outra com poucos meses, explicou este domingo

Convicto de que a vítima terá sido morta dentro da habitação, o responsável disse desconhecer se as outras três crianças, "de 11/12 anos, quatro anos e outra com meses", que se encontravam em casa, terão assistido a alguma coisa.

A PJ ouviu, contudo, a criança mais velha, assim como os principais suspeitos, o pai, de 32 anos, e a madrasta, de 38 anos, que estão acusados de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.