"Os portugueses são brancos e europeus." "Salazar era um bom homem" e "o melhor estadista de sempre!" Estas frases foram escritas por Carlos Tasanis, que foi anunciado candidato a conselheiro regional da zona sul da jota do partido Chega na páginas oficiais de Twitter e Facebook da "Lista Futuro". Além destas frases racistas e salazaristas, publicadas no Twitter, o passado de Tasanis também estará ligado à extrema-direita: Tasanis terá pertencido ao núcleo de Évora do movimento neonazi Nova Ordem Social (NOS), garantem à SÁBADO duas fontes ligadas ao movimento extinto de Mário Machado.

Tasanis



E não será o único da "Lista Futuro" com ligações a movimentos neofascistas. Manuel Rezende, candidato a conselheiro regional da zona Norte, foi membro da direção do Escudo Identitário (ver imagem), movimento inspirado no partido neofascista italiano Casapound. Representante norte do movimento, chegou a participar na organização do evento que trouxe Olena Semenyaka, porta-voz do Partido do Corpo Nacional, braço político do Azov, um batalhão neonazi que lutou contra os separatistas no Leste da Ucrânia (ver imagem na fotogaleria).

Manuel Rezende



Há mais nomes para a jota com declarações racistas. No Twitter, o candidato da "Lista Futuro" a conselheiro regional do Algarve, Dário Soares, terá dito que não é errado querer netos e bisnetos brancos e portugueses e convencer os filhos e netos a não arranjarem parceiros de outras etnias e países: "Não [há nada de errado]. Preservar a tua gente é de louvar", lê-se no tweet, entretanto apagado.

Dário Soares

Após a SÁBADO questionar os visados, tudo foi apagado. A "Lista Futuro" apagou do seu Facebook oficial as publicações a anunciar os candidatos a conselheiros e a sua conta de Twitter oficial; as contas de Carlos Tasanis e Dário Soares foram eliminadas. A SÁBADO tirou prints a tempo, que estão na fotogaleria acima.

Apesar dos candidatos a conselheiros terem sido anunciados na página oficial da candidatura, o líder da lista, Carlos Martins, nega que Rezende, Tasanis e Soares pertençam à candidatura. "Pode ter as montagens que quiser", disse à SÁBADO, confrontado com os prints das publicações. "A lista é feita por mim. Até à publicação dos editais não existe outro representante da lista que não eu", frisou, continuando sem responder por que motivo as páginas da sua lista os anunciaram como candidatos a conselheiros. E ameaçando levar o jornalista a tribunal. Após a conversa com a SÁBADO, Martins fez uma nota pública no Facebook oficial da lista que lidera (com likes de alguns dos candidatos a conselheiros).

À SÁBADO, Dário Soares também sugeriu que fosse uma montagem. "Montagem é a única razão que vejo para essa imagem", começou. "Certamente que é equivoco pois não tenho Twitter. As únicas redes sociais que utilizo são o Facebook e Whatsapp. Além de que nem pertenço à tal lista", concretizou.



Já Manuel Rezende frisou apenas que "quem representa a Lista F é o Carlos Martins": "Deve ser com ele que deve falar." Quanto ao seu passado no Escudo Identitário, não prestou comentário: "Não sei em que termos se dispõe a falar de mim." A SÁBADO tentou contactar Tasanis, mas apagou a sua conta de Twitter e não tem Facebook. Por isso, a SÁBADO pediu a Carlos Martins, líder da lista, para lhe encaminhar as nossas questões, aguardando resposta.



Para já, há duas listas para as jotas: a lista Futuro e a lista Mais. Com as eleições a acontecer em setembro, André Ventura garante à SÁBADO que foi "apanhado de surpresa" com esta situação. "Se há pessoas com esse tipo de comportamento em listas às jotas, não vão ter o meu apoio", frisa. "Não vou permitir que ex-membros efetivos dessas organizações extremistas tenham lugar dirigente em qualquer instituição do Chega. Esse tipo de declarações racistas são inadmissiveis para mim e motivo para não se estar no Chega", acrescentou.



As ligações do partido Chega a movimentos neonazis ou de extrema-direita não são novas. Em janeiro, uma investigação da SÁBADO revelou que pelo menos cinco militantes do Chega, dos quais três desempenhavam cargos dirigentes, tinham pertencido a grupos como o NOS, Portugueses Primeiro e o partido PNR. Após a publicação desse artigo, André Ventura comprometeu-se, em conferência de imprensa na Assembleia da República, a retirar a confiança política aos dirigentes do partido que tenham estado ligados a movimentos extremistas.



"Enquanto eu for líder do Chega, nenhuma possibilidade haverá de que o partido seja conotado, envolvido ou associado com quaisquer movimentos extremistas, subversivos ou racistas, não é essa a minha posição ideológica, essa posição não é admissível numa democracia e num Estado de direito como aquele em que vivemos", salientou no dia 16 de janeiro. Apesar de ter garantido punir os que tiveram ligações a movimentos extremistas, apenas um militante saiu do partido, mesmo tendo a SÁBADO apresentado provas concretas. Já Mário Machado, fundador do já extinto NOS, prometeu a neonazis que aderiram ao Chega que nunca revelará que foram seus camaradas, num vídeo publicado no seu canal de Youtube.