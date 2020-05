Sandro Bernardo está acusado de espancar a própria filha, Valentina , até à morte, em conluio com a companheira e madrasta da menina, em Peniche. Esta terça-feira, encontra-se no Tribunal de Leiria onde está a ser interrogado sobre o crime.

Helena Marques, ex-professora do suspeito, utilizou o Facebook para o recordar e para questionar a tremenda tragédia.

"Que se passou com a tua vida Sandro Bernardo? Tu não és um criminoso e disso eu tenho a certeza! Existe um coração sensível e carente aí dentro! Então porquê? Ninguém sabe, nem tu se calhar...'Não o devias ter feito', sabes disso! Agora vais preso, és achincalhado por um país inteiro que não te conhece e te julga como se todos fossem imaculados e intocáveis. Hoje quando ouvi o teu nome nas notícias estremeci, duvidei e quando fui ao 'baú das recordações' fiquei TÃO TRISTE, Sandro. Não consigo deixar de sentir que a culpa da tua filha estar morta neste momento também passa por mim!", escreveu a docente de Ciências Físico-Químicas, que recorda o aluno do 7ºA a quem deu aulas no ano letivo 2001/2002, na Escola dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos de Peniche.