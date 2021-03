Vacinação: Professores e funcionários vão receber chamadas e SMS amanhã

O Ministério da Educação enviou esta tarde as orientações para as escolas sobre a vacinação. Até esta manhã, as escolas ainda não tinham qualquer indicação de como iria decorrer esta operação marcada para este fim de semana.

A pedido da task force que coordena o plano nacional de vacinação, o Ministério da Educação enviou esta terça-feira, durante a tarde, as orientações sobre o processo de vacinação nos estabelecimentos de ensino, que tem início no próximo fim de semana. Em comunicado, a tutela explica que os docentes e funcionários do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico vão ser contactados na quarta-feira por chamada ou por SMS.







Caso o grupo de profissionais seja inferior a 250 pessoas, a vacinação vai decorrer nos centros de saúde e o agendamento será feito por contacto telefónico. Em relação aos locais com mais de 250 professores e funcionários, estes serão contactados através de SMS, com indicação de hora e local de vacinação. Os profissionais deverão responder "sim" ou "não" até ao dia 25 de março, quinta-feira.Tal como já tinha sido indicado pela task force coordenada pelo vice-almirante Gouveia e Melo, a vacinação será feita nas escolas, nos "concelhos onde o grupo de profissionais a vacinar se situe entre as 250 e 500 pessoas", e nos centros de vacinação covid, organizados pelos respetivos municípios, "onde o grupo de profissionais a vacinar seja superior a 500".Caso os docentes e funcionários não sejam contactados, cabe aos estabelecimentos de ensino comunicar a informação recolhida à respetiva Direção de Serviços Regionais, "a fim de ser elaborada uma lista e enquadrada(s) a(s) situação(ões) numa futura fase de vacinação".Até esta terça-feira, tal como aavançou, as escolas ainda não tinham recebido qualquer informação sobre o processo de vacinação e, até agora, sabiam apenas que o início está marcado para os dias 27 e 28 de março, fim de semana em que serão vacinados 78.700 pessoas.Em comunicado, o Ministério da Educação explicou ainda que a vacinação nas escolas vai acompanhar o desconfinamento, "pelo que os restantes grupos, que na área da educação correspondem aos profissionais dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário, serão vacinados em fase posterior, durante o mês de abril, atendendo à disponibilidade de vacinas".