Vacinação nas escolas: “A única coisa que sabemos é que arranca este fim de semana”

A quatro dias do início da vacinação dos professores e funcionários, as escolas ainda não foram notificadas para começarem a organizar o processo que vai incluir 78.700 docentes e não docentes do ensino pré-escolar e do 1º ciclo dos setores público e privado. As dúvidas dos estabelecimentos de ensino ainda são muitas e os professores colocados fora da sua área de residência também não sabem onde serão vacinados.

À SÁBADO, Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas (ANDAEP), explicou que ainda não chegou qualquer orientação sobre o processo de vacinação, situação que está a deixar os docentes e funcionários mais ansiosos. "A única coisa que sabemos é que a vacinação decorrerá este fim de semana. Será nas escolas? Será nos centros de saúde? ", questiona Filinto Lima, defendendo que a informação "desta grande empreitada" deverá ser divulgada o mais rápido possível.



Para já, é conhecido que a vacinação está prevista para o próximo fim de semana e para os dias 10 e 11 de abril, já depois da Páscoa. De acordo com a task force, a vacinação prevista "para este fim de semana decorrerá em todo o território nacional" e "resulta de um reagendamento do fim de semana de 20 e 21, inicialmente previsto, em resultado da pausa da administração da vacina da AstraZeneca".