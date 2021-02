GNR encerrou 73 estabelecimentos num mês

Entre 31 de janeiro e 4 de fevereiro, a Guarda Nacional Republicana (GNR) encerrou 73 estabelecimentos que estavam a funcionar em violação das regras impostas pelas autoridades de saúde, de confinamento e de distanciamento social. Um dos casos ocorreu no norte do país, na sequência de várias denúncias, que culminou no encerramento de um clube de swing, em Valongo, onde estavam 23 clientes.



Apesar das normas da Direcção Geral de Saúde (DGS) e do estado de emergência ditarem o fecho de todos os estabelecimentos de bebidas e de diversão nocturna – como discotecas, bares, espaços de dança -, o clube promovia as suas festas regularmente nas redes sociais.



"Esta investigação permitiu deter em flagrante dois homens de 60 e 62 anos, por promoção de eventos e festas incumprindo deste modo as normas e medidas vigentes para a contenção da pandemia COVID-19", revelou à SÁBADO fonte da GNR, acrescentando terem sido elaborados "42 autos de contraordenação às pessoas presentes no local por incumprimento ao dever geral de recolhimento domiciliário e por não utilização de máscara".