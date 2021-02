No rescaldo do Conselho Nacional, os próximos de Francisco Rodrigues dos Santos ainda analisam o que se passou na reunião em que Adolfo Mesquita Nunes desafiou o líder. No puzzle de factos e protagonistas, há quem veja uma tentativa de golpe encabeçada pelo Conselho de Jurisdição Nacional.

CDS: A teoria do cavalo de Tróia no Conselho Nacional

Durante horas, a discussão no Conselho Nacional parecia impossível de entender e era toda feita à volta de normas, estatutos e questões legais. Mas, para quem estava por dentro, havia mais do que isso. No núcleo duro de Francisco Rodrigues dos Santos olhou-se para o Conselho de Jurisdição Nacional como uma espécie de cavalo de Tróia, ao serviço da oposição interna.

O Conselho de Jurisdição é, no fundo, o tribunal do partido. Por isso, quando João Gonçalves Pereira, líder da distrital de Lisboa e apoiante de Adolfo Mesquita Nunes, chegou à reunião com um parecer do CJN dando razão à pretensão de recorrer ao voto secreto para votar a moção de confiança ao líder, esse era um trunfo importante.

Do lado dos apoiantes de Adolfo, que tinham passado os últimos dias a contar espingardas, havia a convicção de que seria possível angariar apoios com voto secreto que nunca seriam declarados em braço no ar. A teoria é fácil de perceber dada a composição do Conselho Nacional, onde a direção partia com cerca de 60% dos apoios. Na prática, é possível que a forma de votação tenha feito a diferença, dado que Rodrigues dos Santos não foi além dos 54,3%. Mas não serviu para obrigar a um Congresso eletivo antecipado.