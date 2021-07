Usam t-shirt em protesto contra "ditadura sanitária" que afinal "não há"

Este domingo, centenas de pessoas manifestaram-se em Lisboa e no Porto contra as medidas de prevenção para impedir a propagação da pandemia de covid-19. Os manifestantes usaram cartazes contra o certificado digital de vacinação e são contra o uso obrigatório de máscara – sendo que a maioria não a tinha nem respeitou o distanciamento de segurança.

À Lusa, o organizador e porta-voz do movimento "Acorda Portugal", Daniel Leal, disse: "Esta história do certificado digital apenas tem como propósito estabelecer uma ditadura e nós opomo-nos a isso. Nós prezamos os direitos humanos. Nós somos humanos. Nós não somos gado".

Contudo, em Lisboa, um grupo de manifestantes levou uma camisola em que se lia: "Não há ditadura sanitária". A imagem foi captada pelo fotógrafo José Sena Goulão da agência Lusa no percurso entre o Terreiro do Paço e a Assembleia da República.

A fotografia gerou reações no Twitter:





Nada de herrado aqui. pic.twitter.com/Z51NtZ1BqB — Miguel Guedes (@thenwtakeberlin) July 18, 2021

Quando te foge a escolaridade obrigatória para a verdade. pic.twitter.com/OhVOfqAHoR — Pedro Rebelo Pereira (@pedrofrpereira) July 18, 2021

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O Governo declarou na quinta-feira, 15, 90 concelhos em risco elevado ou muito elevado de incidência de covid-19, ficando sujeitos a medidas mais restritivas, inclusive dever de recolhimento entre as 23:00 e as 05:00.Estes concelhos estão sujeitos a outras medidas restritivas para controlar a pandemia, mas diferenciadas consoante o nível de risco, nomeadamente nos horários do comércio e restauração.Entre as regras para os concelhos de risco muito elevado estão o teletrabalho obrigatório quando as funções o permitam e a possibilidade de os restaurantes funcionarem até às 22:30 (no interior com o máximo de quatro pessoas por grupo e em esplanadas com o máximo de seis pessoas por grupo), com a particularidade de que às sextas-feiras a partir das 19:00 e aos sábados, domingos e feriados durante todo o horário de funcionamento o acesso a restaurantes para serviço de refeições no interior está permitido apenas aos portadores de certificado digital ou teste negativo.Espetáculos culturais até às 22:30, ginásios sem aulas de grupo, casamentos e batizados com 25% da lotação, funcionamento de comércio a retalho alimentar até às 21:00 durante a semana e até às 19:00 ao fim de semana e feriados, e comércio a retalho não alimentar até às 21:00 durante a semana e até às 15:30 ao fim de semana e feriados são outras imposições.