Saiba onde pode fazer testes grátis à covid-19 em Lisboa

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) tem vários pontos móveis de testagem gratuita à covid-19 espalhados pela cidade. Os testes podem ser feitos por moradores, mas também por não moradores. A iniciativa resulta de uma parceria entre a CML através da Polícia Municipal e Proteção Civil, o Ministério da Saúde e a Cruz Vermelha Portuguesa. Saiba onde pode fazer o teste na semana entre 19 e 24 de julho:







Restauradores - 9h às 13h e 14h às 18hCampo Pequeno - 9h às 13h e 14h às 18hMartim Moniz - 9h às 13h e 14h às 18hCais do Sodré - 9h às 13h e 14h às 18hAlameda D. Afonso Henriques (junto à Av. Guerra Junqueiro) - 9h30 às 12h30 e 17h às 20hRestauradores - 9h às 13h e 14h às 18hCampo Pequeno - 9h às 13h e 14h às 18hMartim Moniz - 9h às 13h e 14h às 18hCais do Sodré - 9h às 13h e 14h às 18hAlameda D. Afonso Henriques (junto à Av. Guerra Junqueiro) - 9h30 às 12h30 e 17h às 20hMercado da Ajuda - 9h às 13hMercado de Benfica - 9h às 13hMercado da Ribeira - 9h às 13hMercado de Campo de Ourique - 9h às 13hRestauradores - 9h às 13h e 14h às 18hCampo Pequeno - 9h às 13h e 14h às 18hMartim Moniz - 9h às 13h e 14h às 18hCais do Sodré - 9h às 13h e 14h às 18hAlameda D. Afonso Henriques (junto à Av. Guerra Junqueiro) - 9h30 às 12h30 e 17h às 20hRestauradores - 9h às 13h e 14h às 18hCampo Pequeno - 9h às 13h e 14h às 18hMartim Moniz - 9h às 13h e 14h às 18hCais do Sodré - 9h às 13h e 14h às 18hAlameda D. Afonso Henriques (junto à Av. Guerra Junqueiro) - 9h30 às 12h30 e 17h às 20hRestauradores - 9h às 13h e 14h às 18hCampo Pequeno - 9h às 13h e 14h às 18hMartim Moniz - 9h às 13h e 14h às 18hCais do Sodré - 9h às 13h e 14h às 18hAlameda D. Afonso Henriques (junto à Av. Guerra Junqueiro) - 9h30 às 12h30 e 17h às 20hRestauradores - 9h às 13h e 14h às 18hCampo Pequeno - 9h às 13h e 14h às 18hMartim Moniz - 9h às 13h e 14h às 18hCais do Sodré - 9h às 13h e 14h às 18hJardim de Santo Amaro - 10h às 13hAlameda D. Afonso Henriques (junto à Av. Guerra Junqueiro) - 17h às 20h