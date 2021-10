Costa deu um passo à esquerda? O que (ainda) separa Governo, PCP e BE

O Governo aprovou um conjunto de medidas para tentar uma aproximação aos parceiros da esquerda. Mas ainda faltam passos a dar para garantir a viabilização do Orçamento do Estado na generalidade e, para já, nenhuma novidade. Próximos dias serão decisivos.

O Conselho de Ministros foi uma maratona para apresentar resultados nas áreas que estão a ser mais sensíveis nas negociações com PCP e BE para aprovar o Orçamento do Estado. Depois de António Costa se multiplicar em declarações de "humildade" ao mesmo tempo que insistia nas "contas certas", o Governo tem novidades no Trabalho, na Saúde e na Cultura como sinal de "aproximação". Até agora, não há novidades sobre pensões, mas ninguém dá por terminadas as conversas. E a aprovação do documento pode surgir no último minuto.

Para já, aquilo que foi apresentado em relação ao Trabalho e à Saúde não oferece grandes novidades a PCP e BE. A SÁBADO sabe que ambos os partidos receberam informações sobre o que iria esta quinta-feira a Conselho de Ministros na noite de quarta. Às caixas de email de bloquistas e comunistas chegou o Estatuto do SNS – ao mesmo tempo que à redação do Público, como notou Pedro Filipe Soares em entrevista à Antena 1. Houve também indicações sobre mudanças no Código do Trabalho. Mas será que são suficientes?

A desconfiança mútua e a aproximação que não é "exatamente" o que a esquerda quer