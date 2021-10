OE2022. Costa põe pressão à esquerda

António Costa lembra risco de eleições antecipadas. “O Presidente definiu uma regra muito exigente”, frisou, com um apelo à esquerda. “Devemos todos meditar."

António Costa voltou a falar aos jornalistas para lembrar a importância de "contas certas". E dramatizar o resultado das negociações sobre o Orçamento do Estado que ainda decorrem.



Para o fazer, socorreu-se das declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, que já retirou da equação a hipótese de uma governação em duodécimos, um novo orçamento ou um novo governo, caso o Orçamento chumbe no dia 27. E lembrou que um chumbo levará o país para eleições.



"O Presidente definiu uma regra muito exigente", frisou, em declarações aos jornalistas à saída do debate parlamentar de preparação para o Conselho Europeu.