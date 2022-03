Urgências pediátricas entupidas devido a gripes

Os maiores serviços de urgências pediátricas do país estão a atender, em média, mais 100 crianças diariamente, avança o jornal Público esta quarta-feira. De acordo com o diário, o Hospital Dona Estefânia já chegou a atender 400 crianças num só dia e o São João atingiu este mês um pico de 350 entradas. No resto do país, a situação é semelhante.





Os serviços de urgência hospitalar estão agora a sentir as consequências de uma epidemia da gripe fora de época, de infeções de covid-19, de alergias e outras patologias. De acordo com os médicos ouvidos pelo Público, existem sobretudo casos de gripe A.Os especialistas referem ainda que a situação nas urgências pediátricas é semelhante ao cenário que se vive nas urgências de adultos. No entanto, a urgência de adultos "tem mais médicos", o que revela um desgaste mais acentuado nos médicos pediatras, explicou o médico Gonçalo Cordeiro Ferreira.Coordenadores hospitalares falam ainda da existência de acumulação de idas ao hospital que podiam ser evitadas.