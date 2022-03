Dos quatro delfins no Governo, quem vai suceder a Costa?

António Costa distribuiu as cartas. Trouxe todos os putativos candidatos à sua sucessão para a mesa do Conselho de Ministros e é aí que se deverá começar a desenhar o jogo que acaba na liderança do PS. Olhando para os naipes que saíram a cada jogador, percebe-se que nenhum tem, por aí, vitórias garantidas. Mas também é claro que a mão mais forte saiu a Mariana Vieira da Silva. A ministra da Presidência ganha peso, mas um lugar mais discreto como o que coube a Ana Catarina Mendes pode ser um bom trunfo. Pedro Nuno Santos e Fernando Medina terão de recorrer mais às suas poker faces. Têm pastas complicadas, que tanto lhes podem dar glórias como fazer-lhes cair a popularidade. As apostas estão abertas.