Unidades Locais de Saúde: uma solução ou mais entropia para o SNS?

O ano de 2024 vai trazer importantes alterações na forma como estão organizados os cuidados de saúde. A 1 de janeiro, os antigos centros hospitalares, assim como os agrupamentos de centros de saúde, serão obsoletos. Entram em vigor as tão faladas Unidades Locais de Saúde (ULS) – serão 31 ao longo de todo o País, que se juntam a oito já existentes. Contudo, a duas semanas do final do ano a medida continua a ser polémica. Contesta-se não a intenção, mas o modelo que vai ser implementado (já lá vamos), e sobretudo o timing. Comecemos por aí.