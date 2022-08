Quando os deputados são empresários

Quando João Matos Fernandes deixou de ser ministro do Ambiente, regressou ao seu lugar em plenário como deputado – e por não ter exclusividade, pôde voltar também ao privado. No primeiro dia de junho deste ano, o parlamentar, que integra a comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, tornou-se administrador não executivo da empresa de construção Indob SGPS, SA., sediada em Oliveira do Bairro. Agregando uma série de empresas em vários setores – equipamentos industriais, auto mação, cerâmica, artes gráficas ou deteção de oportunidades de negócio –, a Indob gere vários agentes de peso como a Metalcértima e a Recer, que assinou trabalhos milionários como a Fundação Champalimaud, e a Saraya Residential Tower em Abu Dhabi. Quanto ganha? O deputado não respondeu às perguntas da SÁBADO.