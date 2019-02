A vítima do incêndio é uma mulher idosa cujo cadáver terá sido encontrado carbonizado, de acordo com o INEM

O incêndio num prédio de quatro pisos na rua Costa Cabral, no Porto, causou esta sexta-feira uma vítima mortal e obrigou hoje ao corte de trânsito naquele troço, disseram à Lusa fontes da proteção civil e bombeiros sapadores.



O alerta foi dado pela 18h01 e cerca das 19h00 o fogo já estava dado como extinto.



No local permanecem 20 operacionais, apoiados por sete viaturas, entre bombeiros, INEM e PSP.



Segundo a PSP, a vítima é uma mulher octogenária cujo cadáver terá sido encontrado carbonizado, de acordo com o INEM.