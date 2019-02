Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra garante que serviços mínimos são desrespeitados pelo sindicato. Sindepor fala em planos operatórios abusivos.

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) não está a cumprir os serviços mínimos durante a "greve cirúrgica" dos enfermeiros, o que leva a que doentes com cancro não estejam a ser operados. A garantia é dada à SÁBADO por fonte oficial do CHUC. Porquê? "O Sindicato [Democrático dos Enfermeiros, Sindepor] não tem respeitado a definição de serviços mínimos constante do Acórdão em vigor."

"No Bloco Operatório Central do polo HUC (Hospital da Universidade de Coimbra) do CHUC, não tem sido possível cumprir os serviços mínimos, existindo dezenas de doentes com patologia classificada como serviços mínimos que não foram operados", admite o hospital. Entre eles, pacientes "com patologia oncológica".

Segundo o acórdão para a determinação de serviços mínimos, é necessário assegurar "os serviços de internamento que funcionam em permanência 24 horas por dia, bem como (…) nos tratamentos oncológicos; intervenções cirúrgicas ou início de tratamento não cirúrgico (radioterapia ou quimioterapia) em doenças oncológicas de novo, classificadas como de nível de prioridade 4 (…); intervenções cirúrgicas em doenças oncológicas de novo, classificadas como de nível de prioridade 3".

Hospital nega pedir nomes aos enfermeiros grevistas

No dia 14 de fevereiro, o Sindepor denunciou que o CHUC queria os nomes dos enfermeiros em greve, e que todos tinham sido notificados para indicar se queriam ou não participar no protesto. Mas o hospital nega as acusações. "Para reporte dos dados à tutela, é solicitado aos enfermeiros chefes o número total de enfermeiros escalados, o número total de enfermeiros em greve e, destes, quantos asseguram serviços mínimos, bem como a identificação de situações em que os serviços mínimos não foram assegurados", diz o CHUC à SÁBADO.

Ao pedir os números, o CHUC afirma cumprir o definido no acórdão: "As instituições devem assegurar as condições necessárias à concretização dos serviços mínimos definidos nesta decisão. Os representantes dos sindicatos devem designar os trabalhadores necessários para assegurar os serviços mínimos ora definidos até 24 horas antes do início do período de greve", lê-se.

Sindepor: há mais cirurgias marcadas durante greve que em período normal

Contactado pela SÁBADO, Carlos Ramalho, presidente do Sindepor, diz que se está a ocorrer desrespeito dos serviços mínimos, é porque estão a ser criados "planos operatórios abusivos".

"É uma situação invulgar no mínimo. Não pode haver mais cirurgias que o habitual quando não há greve. O Governo está a forçar a requisição civil. Estão a propor a realização de mais cirurgias que as realizadas nos dias normais, em que não se está em greve", afirma Ramalho.

Questionado acerca dos doentes oncológicos, o dirigente sindical diz que "é ainda mais grave". "Se ocuparmos os tempos operatórios com coisas não urgentes, temos que apurar os responsáveis. Temos provas disso. A intimação para travar a requisição civil prova-o, para que os portugueses compreendam quem está errado e a mentir", frisa.