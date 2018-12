Um dos dois agentes da PSP detidos no caso do furto das pistolas Glock ficou em prisão preventiva, segundo disse à agência Lusa o advogado.

Santos Oliveira, advogado dos dois agentes da PSP, indicou que um dos seus clientes ficou em prisão preventiva e o outro com termo de identidade e residência, a medida de coação menos gravosa.

Segundo o mesmo advogado, outros cinco arguidos no mesmo processo ficaram sujeitos a apresentações periódicas às autoridades.

Sete arguidos suspeitos do furto de 57 pistolas Glock da PSP, incluindo os dois polícias, começaram a ser interrogado na sexta-feira no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa.

A identificação dos sete arguidos envolvidos no processo tinha terminado na quinta-feira, com a audiência de interrogatório a ser marcada para sexta-feira.

Nove pessoas foram detidas na quarta-feira na sequência da operação "Ferrocianeto" relacionada com o furto de armas na direcção nacional da PSP, ocorrido em 2017, segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR).

De acordo com uma nota da PGR, no decurso das diligências foram efectuadas nove detenções, sete das quais relacionadas com o inquérito em causa (três em cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo Ministério Público e quatro em flagrante delito).

Duas pessoas foram detidas por posse de objectos proibidos, não estando as detenções relacionadas com o inquérito sobre o furto das 57 armas Glock retiradas da direcção nacional da PSP, em 2017.