Batalha, cinema histórico

A música que sai da sede do Orfeão do Porto ouve-se desde a Praça da Batalha. “Hoje há baile”, diz-nos Plácido Martins sobre o ritual que se repete à quinta e ao domingo. O presidente da instituição centenária mostra-nos a “sua” casa com orgulho, detendo-se em fotos antigas da praça onde em 1947 surgiu o Cinema Batalha, projetado pelo arquiteto Artur Andrade, paredes-meias com o Águia d’Ouro e o São João. Plácido lembra-se bem de ter lá ido ver filmes de cowboys e policiais. “Era muito frequentado, tão popular que inspirou a expressão ‘Vai no Batalha’. O que houvesse, ia no Batalha.”