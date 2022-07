André Serra tinha um processo contra a TAP

André Serra, o piloto que morreu durante o combate a um incêndio num acidente em Vila Nova de Foz Côa, tinha um processo contra a TAP.





O comandante-piloto abandonou a Força Aérea para se juntar à TAP, tendo começado a frequentar o curso de pilotos depois de ter pedido um empréstimo no valor de 30 mil euros. Porém, o curso foi suspenso durante a pandemia e André Serra colocou a companhia aérea em tribunal, bem como outros pilotos.Segundo o jornal i, André Serra ficou com dívidas, "abalado psicologicamente" e com vários empregos antes de ter começado a trabalhar com a empresa ao serviço da qual perdeu a vida.