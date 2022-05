Descentralização: Depois de sair da Associação de Municípios, Porto recorre à Provedoria de Justiça

Rui Moreira não desiste de travar um processo que entende estar a ser mal conduzido pelo Governo de António Costa. Esta segunda-feira, com a ajuda do PSD, aprovou a saída do Porto da Associação Nacional de Municípios, para forçar o Executivo a negociar diretamente com a cidade a transferência de competências. O próximo passo passa pelo recurso à Provedoria de Justiça para reclamar da forma como as competências na área da Educação e da Saúde foram transferidas sem o envelope financeiro que considera adequado.