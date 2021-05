Um concelho recua no desconfinamento. Freguesias de Odemira mantêm cerca sanitária

As duas freguesias de Odemira em cerca sanitária vão continuar na primeira fase de desconfinamento. Entre as atualizações de concelhos do Governo, apenas um município recua no desconfinamento: Cabeceiras de Basto, que recua da quarta para a terceira fase de desconfinamento. Além deste concelho, outros dois - Carregal do Sal e Resende - permanecem na segunda fase de desconfinamento e Paredes permanece na terceira fase.





encerramento de esplanadas, lojas, ginásios, museus, monumentos, palácios e feiras. No entanto, é permitido o comércio ao postigo e estão abertos os salões de cabeleireiros e manicures, as livrarias e lojas de música, os parques, os jardins e as bibliotecas.





Ao contrário das duas freguesias de Odemira, o concelho de Portimão vai deixar a primeira fase de desconfinamento e avançar até à quarta fase, onde se encontra o resto do país. O mesmo acontece com outros três concelhos: Aljezur, que estava na segunda fase, e Valongo e Miranda do Douro, que estavam na terceira.Assim, as freguesias de São Teotónio e Longueira/Almograve permanecem na fase de desconfinamento aplicada a 15 de março, que se traduz noPortimão deixa de estar nesta fase, tendo visto a sua incidência baixar o limite de 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.Carregal do Sal e Resende são agora os únicos concelhos na fase aplicada a 5 de abril. Nesta fase, é permitido o funcionamento de lojas com capacidade até 200 m2 com porta para a rua, feiras e mercados continuarão a funcionar, tal como esplanadas com limite de 4 pessoas por mesa, até às 22h30 nos dias de semana e até às 13h aos fins de semana. A prática de modalidades desportivas é permitida, tal como a atividade física ao ar livre com grupos de até 4 pessoas.

Neste grupo estava também Aljezur, que avança agora no desconfinamento para a atual 4.ª fase. Estas eram as suas incidências, até à passada semana.







Na terceira fase de desconfinamento, estão agora dois concelhos: Cabeceiras de Basto, o único município em vigilância na passada semana que recuou no desconfinamento, e Paredes, que já estava neste patamar.

Nestes concelhos continuarão a funcionar todas as lojas e centros comerciais, bem como todos os restaurantes, cafés e pastelarias, com um máximo de 4 pessoas por mesa no interior do estabelecimento e de 6 pessoas por mesa em esplanadas, com o horário a estender-se até às 22h30 nos dias de semana ou 13h nos fins-de-semana e feriados.

Também estarão abertos os cinemas, teatros e salas de espetáculos, enquanto que lojas de cidadão mantêm o atendimento presencial por marcação. Está ainda autorizada a prática de desporto de médio risco e a atividade física ao ar livre em grupos de até 6 pessoas, tal como a realização de casamentos e batizados com 25% de lotação e de eventos exteriores com lotação reduzida.



De fora desta fase estão Miranda do Douro e Valongo, que avançam no desconfinamento.









Os restantes concelhos de Portugal continental continuarão na última fase de desconfinamento. No entanto, os municípios de Alpiarça, Alvaiázere, Arganil, Beja, Castelo de Paiva, Coruche, Fafe, Figueiró dos Vinhos, Fornos de Algodres, Golegã, Lagos, Lamego, Melgaço, Oliveira do Hospital, Paços de Ferreira, Penafiel, Peniche, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Santa Comba Dão, Tábua, Vale de Cambra, Vidigueira estão em vigilância.