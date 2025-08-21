UE pronta para financiar recuperação do país através de fundo social

"Acabei de falar com Luís Montenegro para o assegurar da solidariedade europeia face aos terríveis incêndios em Portugal", assegurou Ursula von der Leyen nas redes sociais.
A presidente da Comissão Europeia garantiu esta quinta-feira ao primeiro-ministro de Portugal "a solidariedade" da UE no combate aos incêndios florestais e a disponibilidade para financiar a recuperação do país.
"Acabei de falar com Luís Montenegro para o assegurar da solidariedade europeia face aos terríveis incêndios em Portugal", escreveu Ursula von der Leyen nas redes sociais, acrescentando que a Comissão Europeia está preparada para "financiar a recuperação através do Fundo Social Europeu".
"Continuamos a apoiar Portugal no seu esforço contra os incêndios e no auxílio à prevenção e mais fogos", completou a presidente da Comissão Europeia.
