UE pronta para financiar recuperação do país através de fundo social

Edição de 19 a 25 de agosto

A presidente da Comissão Europeia garantiu esta quinta-feira ao primeiro-ministro de Portugal "a solidariedade" da UE no combate aos incêndios florestais e a disponibilidade para financiar a recuperação do país.



Von der Leyen garante a Montenegro solidariedade da UE face a incêndios em Portugal Dati Bendo/EU//Dati Bendo

"Acabei de falar com Luís Montenegro para o assegurar da solidariedade europeia face aos terríveis incêndios em Portugal", escreveu Ursula von der Leyen nas redes sociais, acrescentando que a Comissão Europeia está preparada para "financiar a recuperação através do Fundo Social Europeu".

"Continuamos a apoiar Portugal no seu esforço contra os incêndios e no auxílio à prevenção e mais fogos", completou a presidente da Comissão Europeia.