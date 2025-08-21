Bombeiro ferido com gravidade no incêndio em Figueira de Castelo Rodrigo

Os ferimentos graves ocorreram na sequência de um acidente com um veículo dos bombeiros, que ardeu, disse à agência Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Edição de 19 a 25 de agosto

Um bombeiro ficou esta quinta-feira ferido com gravidade no incêndio que começou em Figueira de Castelo Rodrigo, distrito da Guarda, disse fonte da Proteção Civil.



Bombeiro ferido com gravidade em incêndio florestal em Figueira de Castelo Rodrigo, Guarda Ricardo Almeida/Correio da Manhã

Os ferimentos graves ocorreram na sequência de um acidente com um veículo dos bombeiros, que ardeu, disse à agência Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Segundo a mesma fonte, o helicóptero do INEM encontra-se no local, às 16:10, estando a vítima ser estabilizada.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela afirmou à Lusa que o alerta foi dado por volta das 15:30, no concelho de Pinhel.

O incêndio que deflagrou, na quarta-feira, em Figueira de Castelo Rodrigo, já atingiu os concelhos de Almeida e Pinhel, também no distrito da Guarda.

Às 16:00, o combate a este incêndio mobilizava 166 operacionais, 37 viaturas e sete meios aéreos, de acordo com a página da ANEPC.