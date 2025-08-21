Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
21 de agosto de 2025 às 12:19

Veja os incêndios que ainda preocupam em Portugal

Fogo em Arganil, no distrito de Coimbra, e que lavra desde o dia 13, é o que continua a mobilizar mais meios. Incêndios em Sátão e Sabugal já estão em resolução.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana