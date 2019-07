A freguesia de Santa Maria Maior abrange a zona histórica de Lisboa, que inclui a Baixa e os bairros de Alfama, Mouraria e Castelo."Compete à Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, sem prejuízo das demais entidades, a fiscalização das regras estabelecidas no regulamento, podendo remover, transportar e armazenar os equipamentos, sendo os encargos suportados pela entidade responsável", explicou a autarquia em comunicado.Além dos custos referentes à operação de remoção das bicicletas , trotinetes ou 'segways', está prevista a aplicação de coimas entre os 60 e os 300 euros.A junta de freguesia tinha anunciado no final de maio a criação de "uma taxa de remoção" para trotinetes e bicicletas que ocupem ilegalmente o espaço público.A remoção de trotinetes começou a ser feita no início de junho nos casos em que estas causem "impedimento ou perigo óbvio" na circulação pedonal, alegando a autarquia que é competência da junta de freguesia zelar pela segurança dos peões.Contudo, esta medida não é consensual junto da Câmara Municipal de Lisboa , que tem outro entendimento sobre as competências das juntas de freguesia em matéria de fiscalização do Código da Estrada."As entidades competentes para fiscalizar o Código da Estrada são a Câmara Municipal de Lisboa e as forças de autoridade: Polícia Municipal, PSP e EMEL -- que tem essa competência delegada", referiu à agência Lusa o vereador da mobilidade na Câmara Municipal de Lisboa, Miguel Gaspar.