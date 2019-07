Uma bombeira de 27 anos foi apanhada pelos inspetores da Polícia Judiciária (PJ) a injetar um líquido venenoso no soro que estava a ser administrado ao filho de sete anos, no Hospital D. Estefânia, em Lisboa. Quando confrontada, Patrícia R. disse que era água benta, para curar o filho doente. O veneno quase matou a criança.A PJ montou uma operação de vigilância no hospital , em tempo recorde e em articulação com um grupo restrito de profissionais de saúde, para apanhar a mulher em flagrante.