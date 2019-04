Inclusivamente, alguns centros de saúde não dispõem de "meios e instrumentos técnicos para fazer com rigor a avaliação prevista nas diretivas europeias e nacional, nomeadamente: visão, audição, condições psicomotoras e controlo de impulsos", podendo levar os médicos a invocar falta de condições técnicas.



Em julho de 2017, num inquérito a 506 profissionais, a Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos concluiu que 96% dos médicos de família não dispunham dos meios necessários para a emissão de atestados por via eletrónica.

Os médicos de família podem recusar-se a atestar a aptidão dos seus doentes para a condução de veículos ou para a utilização de armas. "A emissão de atestados que certifiquem aptidão para uso e porte de armas, condução de veículos e outros de idêntica natureza configura um ato que deve estar isento de 'impedimentos e suspeições', o que poderá não acontecer com o médico de família de um doente que é também um seu 'advogado', defensor, aliado e confidente", refere um parecer, de março, do Colégio da Especialidade de Medicina Geral e Familiar da Ordem dos Médicos, avançado pelo Público.O colégio, que defende que existem situações de conflito quando o o médico tem que "frustar as expetativas" do doente, "corrompendo uma relação médico-doente por vezes construída ao longo de muitos anos", sustenta que os médicos de família podem alegar objeção de consciência e falta de meios para realizar um ato de natureza pericial - como a emissão de atestados de aptidão para o uso de armas. A emissão destes atestados pode "manifestar-se conflituante com a consciência do médico, ofendendo os seus princípios éticos, morais, religiosos, filosóficos, ideológicos ou humanitários", refere o colégio da especialidade.