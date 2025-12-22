Sábado – Pense por si

Tribunal dá ordem para a retirada de cartazes do Chega

Em causa estão cartazes onde se lê: "Os ciganos têm que cumprir a lei".

O Tribunal Cível de Lisboa decidiu que os cartazes alusivos à comunidade cigana não podem continuar afixados e têm de ser retirados, avança o jornal 

Tribunal ordena remoção de cartazes do Chega com mensagem sobre ciganos
Tribunal ordena remoção de cartazes do Chega com mensagem sobre ciganos DR

Seis associações de ciganos instauraram uma ação contra André Ventura, e pediram a retirada do cartazes, que integram a campanha presidenciais do também presidente do Chega. "Os ciganos têm de cumprir a lei" é a frase dos cartazes que motivou a ação.

A decisão foi conhecida esta segunda-feira: a Juíza Ana Barão, do Tribunal Cível de Lisboa, decidiu que os cartazes não podem continuar a estar afixados.

Este é um dos cartazes do partido Chega que tem gerado polémica. Num outro lê-se: "Portugal não é o Bangladesh". Neste caso, o alvo foi a comunidade cigana portuguesa.

