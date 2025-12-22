Tribunal dá ordem para a retirada de cartazes do Chega

Em causa estão cartazes onde se lê: "Os ciganos têm que cumprir a lei".

O Tribunal Cível de Lisboa decidiu que os cartazes alusivos à comunidade cigana não podem continuar afixados e têm de ser retirados, avança o jornal Expresso.



Tribunal ordena remoção de cartazes do Chega com mensagem sobre ciganos DR

Seis associações de ciganos instauraram uma ação contra André Ventura, e pediram a retirada do cartazes, que integram a campanha presidenciais do também presidente do Chega. "Os ciganos têm de cumprir a lei" é a frase dos cartazes que motivou a ação.

A decisão foi conhecida esta segunda-feira: a Juíza Ana Barão, do Tribunal Cível de Lisboa, decidiu que os cartazes não podem continuar a estar afixados.

Este é um dos cartazes do partido Chega que tem gerado polémica. Num outro lê-se: "Portugal não é o Bangladesh". Neste caso, o alvo foi a comunidade cigana portuguesa.