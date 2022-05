Tribunal Constitucional demorou dois anos a começar debate sobre metadados

Os juízes do Tribunal Constitucional demoraram dois anos a começar a debater a questão da lei dos metadados, segundo o jornal Público.







O diário revela que o pedido da provedora da Justiça para decretar a inconstitucionalidade de três normas da referida lei entrou no Tribunal Constitucional no verão de 2019, mas a decisão só chegaria em abril deste ano.O presidente do Tribunal Constitucional, Costa Andrade, manteve a documentação relativa aos metadados até novembro de 2020, passando então um memorando aos conselheiros daquele tribunal e o mesmo documento só começou a ser discutido a 30 de novembro do ano passado. Cinco meses depois, em abril deste ano, já havia decisão sobre a lei dos metadados.