Tribunal condena Ventura por ter chamado "bandidos" a família do Bairro da Jamaica

O deputado André Ventura foi condenado por ofensas ao direito à honra e ao direito à imagem de uma família do Bairro da Jamaica, no Seixal, durante um debate com o Presidente da República transmitido para centenas de milhares de espetadores. A decisão foi confirmada, em primeira instância, pelo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa.