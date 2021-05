André Ventura: 'Esta decisão tem como intuito humilhar o partido e a mim'

Líder do Chega reage à decisão do tribunal cível que o condenou e ao partido a pedir desculpas à família Coxi a quem tinha chamado "bandidos".

André Ventura reagiu esta terça-feira à decisão do Tribunal Cível de Lisboa que o condenou e ao partido a pedir desculpas públicas por se ter referido a eles como "bandidos". No Parlamento, o líder do Chega refere que vai recorrer, uma vez que a decisão "tem erros técnicos".