Há quinze dias que Luís Dias está em greve de fome em frente ao Palácio de Belém. As respostas foram desanimadoras: "Nada garante que se sair daqui não chutem o assunto para daqui a um ano."

Ministério responde a greve de fome com auditoria sem prazos

Há 15 dias em greve de fome, Luís Dias reuniu-se esta segunda-feira com o secretário de Estado da Agricultura Rui Martinho para discutir a falta de respostas sobre a sua quinta de exploração de amoras na Zebreira, Castelo Branco. Por duas vezes, a Direção Geral de Agricultura e Pescas do Centro (DRAP Centro) negou verbas à quinta, e foi sempre contrariada. Primeiro, pelo Tribunal de Contas Europeu que recomendou a apresentação de uma queixa-crime ao Ministério Público, por má gestão de fundos comunitários; depois, pela Provedora de Justiça e pelo próprio Ministério da Agricultura. Os prejuízos levaram Luís Dias a avançar com um processo em tribunal contra o Estado em que pede uma indemnização. Entretanto, a sua casa já foi entregue ao banco devido aos empréstimos contraídos para investir na quinta, que ainda não deu uma colheita.