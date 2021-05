Tribunal rejeitou racismo, mas diz que André Ventura ofendeu honra

O Tribunal Cível de Lisboa condenou esta segunda-feira André Ventura e o Chega, no caso da divulgação de uma fotografia de Marcelo Rebelo de Sousa com uma família moradora no Bairro da Jamaica, no Seixal. Ao mostrar a fotografia durante um debate para as eleições presidenciais, Ventura referiu-se aos elementos que pousaram com o Presidente da República como "bandidos". A condenação implica que o partido e o seu líder se retratem por ofensas ao direito à honra e ao direito à imagem da família Coxi.



Na sentença a que a SÁBADO teve acesso, o tribunal deu como provado que os réus - André Ventura e o Chega - divulgaram a imagem da família sem o seu consentimento e que lhes chamou "bandidos" e "bandidagem". Por provar ficou, por exemplo, que tenha sido notícia as fotografias de Marcelo Rebelo de Sousa com a família Coxi porque um dos elementos já tivesse sido detido devido aos confrontos que se registaram no bairro com agentes da PSP, a 20 de janeiro de 2019. De facto, três das pessoas na fotografia - bem como um agente da PSP - são arguidas no processo que vai analisar os acontecimentos dessa noite. Mas tal processo ainda não chegou a nenhuma conclusão.



Na fundamentação para a condenação, o tribunal reconhece que André Ventura "utiliza a fotografia dos Autores para se distinguir do seu adversário político e ganhar votos através dessa distinção. Nesse processo e através desse discurso, o Réu faz afirmações de facto e emite juízos de valor sobre os Autores, chamando-lhes "bandidos", "bandidagem" a quem o Presidente da República se juntou em vez de ficar do lado da polícia". "Enfim, o que se retira deste quadro é que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa se deixou fotografar ao lado de bandidos", conclui.