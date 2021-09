Tribunal arresta ações e moradia de Luís Filipe Vieira

Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica, tem arrestadas as ações da Benfica SAD e a moradia da família, na margem sul do Tejo. O arresto destes bens foi determinado pelo Tribunal Cível de Lisboa, na última sexta-feira, a pedido do Novo Banco (NB).







