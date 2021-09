Detido suspeito de atear fogo em Santa Maria da Feira

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 58 anos, suspeito de ter ateado um incêndio florestal na quarta-feira em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, informou hoje aquele órgão de polícia criminal.







PJ, xxx

Em comunicado, a PJ refere que o suspeito, que foi detido com a colaboração da GNR de Santa Maria da Feira, é o presumível autor de um incêndio florestal ocorrido na quarta-feira, pelas 15:40, na localidade de Arrifana.De acordo com a investigação, o fogo foi provocado com recurso a isqueiros, tendo o autor ateado dois focos de incêndio, em zona de caminho, confinante com povoamento florestal e mato, bem como com diversas moradias e indústrias.Ainda segundo a PJ, o incêndio foi prontamente combatido pelos Bombeiros Voluntários de Arrifana, o que evitou que o mesmo se confinasse a uma pequena área, não tendo atingido a extensa área florestal existente nas imediações."O autor foi abordado por dois populares, quando se iniciou o incêndio, suspeitando a Polícia Judiciária que o mesmo seja responsável por outros incêndios, cuja investigação se encontra a decorrer e que se inscrevem noutros que se têm verificado naquela localidade", refere a mesma nota.