Três pessoas feridas em incêndio no hospital de Penafiel

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Tâmega e Sousa apontou para um "pequeno foco de incêndio" que cerca das 08h45 estava "em fase de resolução".

Três pessoas sofreram, esta terça-feira, ferimentos na sequência de um incêndio que teve início na ala psiquiátrica do hospital Padre Américo, em Penafiel, distrito do Porto, que mobilizou mais de três dezenas de operacionais, indicaram fontes da Proteção Civil.







Segundo fonte dos bombeiros voluntários de Penafiel, o alerta foi dado às 08h02 e cerca das 9h o incêndio estava dominado.A mesma fonte confirmou que três pessoas, um utente e dois funcionários do hospital, tiveram de ser assistidos no local, mas não foi possível precisar a gravidade dos ferimentos.Já fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Tâmega e Sousa apontou para um "pequeno foco de incêndio" que cerca das 08h45 estava "em fase de resolução".No local, além dos Bombeiros de Penafiel, encontram-se equipas da GNR e do INEM.No total foram mobilizados 33 operacionais, 27 dos quais bombeiros, auxiliados por 14 veículos.