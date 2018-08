Três pessoas em paragem cardiorrespiratória em acidente rodoviário na Mealhada

Houve um acidente com um pesado e várias viaturas ligeiras na Autoestrada do Norte (A1), na Mealhada.



Um acidente com um pesado e várias viaturas ligeiras na Autoestrada do Norte (A1), na Mealhada, deixou ao final da tarde três pessoas em paragem cardiorrespiratória, decorrendo ainda o socorro no local às 19:20, segundo a Proteção Civil.



De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro, o acidente ocorreu no nó da Mealhada da A1, estando o trânsito cortado no sentido sul-norte.



A circulação no sentido norte-sul faz-se de forma condicionada.



O pesado tombou para cima de uma viatura ligeira, indicou a fonte, acrescentando que, além das três pessoas em paragem cardiorrespiratória, há seis feridos ligeiros.