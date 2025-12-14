A Autoridade Marítima Nacional está a efetuar buscas por três pescadores, de nacionalidade indonésia, ao largo de Caminha, que se encontram desaparecidos no mar após a embarcação de pesca local em que seguiam ter naufragado este domingo cerca das 12h20.



Três pescadores desaparecidos após naufrágio em Caminha Pedro Brutt Pacheco/Medialivre

O capitão do Porto de Caminha, Fernando Vieira Pereira, disse à Lusa que na embarcação seguiam cinco pessoas, duas das quais foram retiradas e transportadas ao Hospital de Viana do Castelo.

Segundo o responsável, o acidente ocorreu numa zona rochosa da ilha de Ínsua, em Moledo, no concelho de Caminha, em circunstâncias que ainda estão a ser apuradas.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional refere que na sequência de um alerta recebido pelas 12h20, foram de imediato iniciadas buscas, por mar, pelos tripulantes da Estação Salva-vidas de Viana do Castelo e elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Caminha, e, por ar, por uma aeronave da Força Aérea Portuguesa (FAP) e outra espanhola.

Durante as operações de busca, coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Caminha, foi possível localizar duas das vítimas, o mestre da embarcação e um pescador de nacionalidade indonésia, tendo sido posteriormente assistidas e transportadas em estado consciente para uma unidade hospitalar pelos elementos dos Bombeiros Voluntários de Caminha.

No local, prosseguem as buscas por três pescadores de nacionalidade indonésia.