Três pescadores desaparecidos após naufrágio em Caminha

A Autoridade Marítima Nacional está a efetuar buscas por três pescadores, de nacionalidade indonésia, ao largo de Caminha, que se encontram desaparecidos no mar após a embarcação de pesca local em que seguiam ter naufragado este domingo cerca das 12h20.
O capitão do Porto de Caminha, Fernando Vieira Pereira, disse à Lusa que na embarcação seguiam cinco pessoas, duas das quais foram retiradas e transportadas ao Hospital de Viana do Castelo.
Segundo o responsável, o acidente ocorreu numa zona rochosa da ilha de Ínsua, em Moledo, no concelho de Caminha, em circunstâncias que ainda estão a ser apuradas.
Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional refere que na sequência de um alerta recebido pelas 12h20, foram de imediato iniciadas buscas, por mar, pelos tripulantes da Estação Salva-vidas de Viana do Castelo e elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Caminha, e, por ar, por uma aeronave da Força Aérea Portuguesa (FAP) e outra espanhola.
Durante as operações de busca, coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Caminha, foi possível localizar duas das vítimas, o mestre da embarcação e um pescador de nacionalidade indonésia, tendo sido posteriormente assistidas e transportadas em estado consciente para uma unidade hospitalar pelos elementos dos Bombeiros Voluntários de Caminha.
No local, prosseguem as buscas por três pescadores de nacionalidade indonésia.
