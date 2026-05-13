Três detidos por suspeitas de fraude com fundos europeus: 14 empresas foram alvo de buscas

Operação "Saco Roto" foi levada a cabo pela PJ em articulação com a delegação do Porto da Procuradoria Europeia (EPPO).
Três pessoas foram detidas pela Polícia Judiciária, esta quarta-feira, por suspeita de crimes de fraude na obtenção de subsídio, estando em causa fundos europeus. No âmbito da operação "Saco Roto", que decorreu em articulação com a delegação do Porto da Procuradoria Europeia (EPPO), foram também efetuadas 26 buscas domiciliárias nas habitações dos detidos e não domiciliárias às instalações de 14 empresas, nos concelhos de Pinhel, Viseu, Cascais, Costa da Caparica, Aveiro, Albergaria e Ovar.
PJ xxxDireitos Reservados
As autoridades procederam ainda à apreensão de 100 mil euros em numerário e vários documentos que serão analisados, para que sejam confirmados os crimes em questão.
Segundo o comunicado divulgado esta quarta-feira, a investigação "incide sobre 30 operações cofinanciadas maioritariamente por fundos comunitários, de valor global de apoio aprovado superior a um milhão e oitocentos mil euros, envolvendo as várias empresas em investigação". As empresas, algumas delas falsas e criadas especificamente para a fraude, aparecem associadas a candidaturas, consultas ao mercado, contratação de recursos humanos e faturação, maioritariamente entre elas, para obterem o financiamento através de fundos europeus.
Um dos detidos é suspeito de ser o principal responsável pelo esquema, sendo os outros dois "colaboradores próximos e com funções de gestão nessas unidades", indica o comunicado da PJ.
Devido à dispersão geográfica das entidades e à complexidade do caso, a investigação necessitou da colaboração de várias unidades da PJ, nomeadamente, da Diretoria do Centro, da Diretoria do Norte, da Unidade Nacional de Combate à Corrupção – UNCC, da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática – UPTI e ainda da Unidade de Perícia Financeira e Contabilística – UPFC.
Os três detidos vão ser presentes no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, ainda esta quarta-feira, para aplicação das medidas de coação.
Três detidos por suspeitas de fraude com fundos europeus: 14 empresas foram alvo de buscas