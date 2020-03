Trânsito na Segunda Circular condicionado a partir de terça-feira e até junho

O trânsito na Segunda Circular , em Lisboa, vai estar condicionado a partir de terça-feira e até junho, entre a Escola Alemã e a Estrada da Luz, no sentido Aeroporto/Benfica, devido a melhoramentos na rede de abastecimento de água.

De acordo com um comunicado divulgado este pela Empresa Portuguesa de Águas Livres (EPAL), entre o dia 10 de março "e o mês de junho, o trânsito estará condicionado na Segunda Circular, no troço compreendido entre a Escola Alemã e a Estrada da Luz", no sentido Aeroporto/Benfica, "com estreitamento da via", devido a "melhoramentos na rede de abastecimento de água".

A nota acrescenta que durante o mesmo período vai ser interrompido o acesso à Segunda Circular através da Rua Filipe Duarte.

A circulação alternativa deverá ser feita pela Avenida Ventura Terra, Rua Professor Barbosa Sueiro, Rua Hermano Neves, Rua Professor Francisco Gentil, Rua Professor Vieira Almeida, Rua Professor Fernando da Fonseca e Avenida Padre Cruz.

"As alterações à circulação e os respetivos desvios de trânsito serão devidamente coordenados no local pelas autoridades policiais", esclarece o comunicado da EPAL.