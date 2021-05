Trânsito condicionado e reforço de segurança para a final da Champions no Porto

As mais lidas

A PSP anunciou esta quinta-feira as medidas para o jogo da final da Liga dos Campeões, que se realiza entre Manchester City e Chelsea. A partir de amanhã às 20h00, vai ser estabelecido perímetro de segurança junto à zona do Estádio do Dragão, onde decorrerá a partida.







Estádio do Dragão

Serão permitidos junto ao estádio apenas adeptos com bilhete para o jogo e a polícia terá o apoio das autoridades inglesas, de Manchester e Londres, para, além do cumprimento das regras da Covid-19, também garantir a segurança devido à chegada dos chamados "adeptos de risco", os 'hooligans'.As autoridades inglesas irão ajudar a PSP a identificar grupos de risco e a neutralizar qualquer sinal de conflito iminente.O jogo entre o Manchester City e o Chelsea realizar-se-à às 20h00 no dia 29 de maio, sábado.