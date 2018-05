O Parlamento português começou a debater esta sexta-feira a partir das 10 horas doze projectos de lei sobre a habitação e rendas. Três textos são do Governo e as nove restantes dos partidos de esquerda e do PAN. O PSD irá apresentar nesta sessão as suas propostas.

O pacote legislativo inclui cinco diplomas do Bloco de Esquerda, um do PEV, um do PAN, um do PS e um projecto do PCP, o partido que agendou o debate parlamentar.

Nas três propostas que apresentou, o Governo vai levar à discussão a alteração das taxas autónomas diferenciadas de IRS, numa iniciativa que pretende promover o contrato de arrendamento de longa duração com benefícios fiscais: os contratos com um prazo igual ou superior a 10 anos passarão a pagar uma taxa autónoma de 14% e os que totalizarem 20 anos, pelo menos, terão uma taxa de 10%.

Além disto, o Governo também quer corrigir situações de desequilíbrio entre arrendatários e senhorios através da impossibilidade de denúncia de contratos de inquilinos que residam numa habitação há mais de 25 anos e tenham uma idade superior a 65 e/ou um nível de incapacidade superior a 60%. Este "arrendamento vitalício" é a medida mais simbólica do Governo e pretende impedir o despejo de idosos e/ou pessoas com incapacidades físicas, mas só é válida se o inquilino tiver 65 "à data da transição do contrato", segundo a proposta de lei – o que exclui aqueles que tenham feito 65 anos posteriormente -, e pode ser revogada se o senhorio necessitar da habitação para si próprio ou descendentes em primeiro grau - previsto na alínea a) do artigo 1101.º do Código Civil. Em 2017, o Ministério da Justiça contabilizou 1.678 despejos, um valor elevado, mas 13% abaixo do registado em 2016.



O governo também quer criar um programa de renda acessível que dependerá dos rendimentos das famílias e do valor habitacional de cada município. Desta forma, um casal que aufira de um rendimento mensal elevado (1300€, por exemplo), vai poder candidatar-se a renda acessível em Lisboa e no Porto, mas não em localidades com valores mais baixos.

PS quer parar despejos e criar um regime transitório para idosos

Os socialistas defendem a criação de um "um regime transitório e extraordinário de protecção de pessoas idosas ou com deficiência que sejam arrendatários e residam no mesmo local há mais de 15 anos" e que tenham mais de 65 anos ou incapacidade superior a 65%, segundo o seu projecto de lei, de forma a parar os despejos até à nova Lei das Rendas ser alterada e evitar que os senhorios procedam a denúncias de contrato nos próximos tempos.

PCP e PEV pedem revogação da Lei das Rendas

O PCP defende a revogação total da Lei das Rendas (também conhecida por "Lei Cristas", aprovada em 2012 pelo governo PSD/CDS, que permitiu a negociação do aumento das rendas, acelerou os processos de despejo e terminou com os contratos por tempo indeterminado).

Os comunistas querem também a extinção do Banco Nacional de Arrendamento (BNA) e a suspensão da actualização anual das rendas.

Segundo o líder do partido, Jerónimo de Sousa, "[esta] nunca foi uma lei para a promoção do arrendamento urbano (não há registo de os contratos de arrendamento terem aumentado), mas sim uma lei de despejos, devido à introdução de mecanismos vários para facilitar o despejo, como a criação do BNA, mas que verdadeiramente só trata de despejos de uma forma administrativa e cega".

No diploma entregue ao Parlamento, o PEV apresenta propostas semelhantes: "A realidade comprova que este regime jurídico nunca procurou proteger os inquilinos de forma séria, nem reforçar o direito à habitação por parte das famílias, nem proteger as pequenas empresas. Representou antes uma completa desresponsabilização do Estado no cumprimento de um direito constitucional e um favorecimento de interesses ligados ao sector imobiliário", lê-se no projecto de lei.

PAN quer mudar o BNA

O partido defende que é urgente mudar os trâmites do BNA, "transformando-o numa alternativa viável na resolução deste género de conflitos, podendo desta forma concretizar os desideratos que estiveram na base da sua criação e implementação" e afirma que este não tem sido uma "via inexequível e dilatória no que concerne à resolução de litígios relativos ao incumprimento de contratos de arrendamento".

Bloco de Esquerda quer pôr fim aos despejos

Os bloquistas entregaram o maior número de projectos de lei no Parlamento sobre esta questão (cinco no total).

O BE quer extinguir o BNA, suspender os prazos do Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU) e impedir os despejos de todos os inquilinos, independentemente da idade, até dia 31 de Dezembro deste ano. Pede também uma punição contraordenacional por assédio praticado no arrendamento por senhorios – multas e penalizações para os senhorios que pressionem os seus arrendatários a abandonar a habitação.

Para combater a precariedade no arrendamento, o BE quer impor um prazo mínimo de cinco anos para contratos de arrendamento urbano, benefícios fiscais para senhorios – "14,5% de IRS para os senhorios que celebrem contratos com duração indeterminada cujo rendimento anual não exceda 4% do valor patrimonial do locado e de 23% para os demais contratos de arrendamento urbano para habitação de duração indeterminada" -, e protecção de agregados familiares com membros com mais de 65 anos e/ou incapacidade superior a 60%.

De forma a evitar despejos por motivos de venda da habitação, o partido bloquista lembra o caso da Fidelidade: "o caso mais recente relativo à anunciada intenção de alienação de património imobiliário arrendado, por parte de várias entidades financeiras que tornou evidente esta potencial inacessibilidade ao direito de preferência, por parte de centenas de inquilinos que foram confrontados com a venda das casas onde residem, nalguns casos com a oposição à renovação do contrato de arrendamento". Assim, propõem alterar o direito de preferência para permitir que os inquilinos tenham a possibilidade de comprar os imóveis onde residem.