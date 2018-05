O Governo está a preparar a contratação por ajuste directo de 20 helicópteros à Elitellina, que estará envolvida num cartel de meios aéreos no combate a incêndios e terá causado cerca de 12 milhões de euros ao Estado italiano em prejuízos. A empresa italiana é detida pela espanhola FAASA Aviación, que também estará relacionada ao mesmo tipo de crime em Espanha.

De acordo com informações do Jornal de Notícias, o contrato foi estabelecido pelo Ministério de Administração Interna (MAI) por ordem do director nacional de recursos da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), Rui Pedro Machado. Segundo a mesma fonte, as conversações foram ultimadas há duas semanas e a entrada em vigor dos dispositivos está prevista para o dia 1 de Junho na base aérea de Vale de Cambra, no distrito de Aveiro.

A Elitellina é uma de quatro empresas que a justiça italiana acusa de estar ligada a um "cartel do fogo", que terá prejudicado o estado em 12 milhões de euros relativos a contratos de meios aéreos de combate de fogos entre 2011 e 2013.

A empresa, que é liderada por Enrico Carraro, foi adquirida há cerca de ano e meio pela espanhola FAASA Aviación que, segundo o JN, também está a ser investigada pelas autoridades espanholas em vários processos semelhantes – um deles por viciação de contratos de meios aéreos contra incêndios na região de Andaluzia.

A Elitellina chegou a Portugal através da Eurotech, que durante anos assegurou a manutenção de aeronaves da Everjets. E vai manter essa parceria de negócio de contrato com o Governo. No entanto, de acordo com o JN, a introdução de Enrico Carraro no país surgiu quando a empresa portuguesa Helibravo lhes contratou três helicópteros e que agora lhes irá ceder a base de Vale de Cambra, no distrito de Aveiro.

A ANPC previa a utilização de 55 meios aéreos no período crítico de incêndios, durante o Verão - dos quais apenas cinco são propriedade do Estado. No primeiro concurso de emergência, em Dezembro, o dispositivo de combate a incêndios só conseguiu contratar 20 meios aéreos e, depois do segundo concurso em Março, ficaram ainda a faltar 28. Feita esta contratação à Elitellina de 20 aeronaves ficam a faltar oito, mais três para substituir os Kamov que estão parados em Ponte de Sor.