Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) acusou o empresário Paulo Lalanda de Casto e o antigo presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica, Luís Cunha Ribeiro, por crimes de corrupção.



O processo (como a SÁBADO já adiantou) deveria ter seguido para instrução em abril, mas uma série de episódios rocambolescos envolvendo Carlos Alexandre e Ivo Rosa – dois dos juízes do TCIC, o último atualmente em exclusividade para o processo Marquês, com o antigo primeiro-ministro José Sócrates – atrasaram a atribuição do processo e o agendamento das sessões.



Segundo a acusação, um esquema de corrupção para a venda de derivados de plasma humano, entre 1998 e 2013, gerou elevados lucros à farmacêutica Octapharma e ao seu administrador Lalanda e Castro e culminou na acusação de seis pessoas e uma empresa por parte do MP.



"Lalanda tolera atrasos a quem lhe concedera empréstimos para as obras, não a Zé Carteiro. Irascível, manda recados nas aulas: 'Diz ao teu pai que se ele não vier pagar não te levo a exame". Inês David Bastos e Raquel Lito (jornalista da SÁBADO) contaram a história ( "O juiz", Edições Planeta ) do conflito entre a família de Carlos Alexandre e Anastácio Nogueira Lalanda, o diretor do antigo colégio D. Pedro V, em Mação, instituição privada, onde o agora magistrado judicial completou o ensino primário.O pai de Carlos Alexandre, Zé Carteiro, esforçava-se para pagar as mensalidade, tendo até penhorado a mota para pagar os estudos aos filhos, já que o mestre-escola não tolerava atrasos nas mensalidades e estava a colocar em causa o futuro do irmão do juiz, João Francisco. Já o pequeno Carlos Alexandre era tratado por Anastácio como o "menino bonito da telescola"Décadas depois, este episódio e a forma como Carlos Alexandre terá ficado marcado pelo mesmo entrou, novamente, na vida do juiz. Mas, desta vez, através do sobrinho-neto de Anastácio Lalanda de Casto: Paulo Lalanda de Castro, arguido no processo "Máfia do Sangue". Esta semana, a defesa do empresário avançou com um incidente de recusa (pedido de afastamento do juiz) de Carlos Alexandre, invocando precisamente o passado do magistrado no Colégio D. Pedro V, em Mação, e a relação conflituosa com o seu tio-avô, considerando que o passado pode constituir motivo sério e grave para desconfiar da imparcialidade do juiz, que terá que decidir se os arguidos do processo devem ou não seguir para julgamento.Com o início da fase de instrução agendada para 12 de outubro, o incidente de recusa faz com que os trabalhos tenham que ser suspensos até uma decisão do Tribunal da Relação de Lisboa. Em novembro de 2019, o

Para o Ministério Público, o empresário Paulo Lalanda e Castro, ex-administrador da Octapharma até 2016, construiu, ao longo de vários anos, uma rede de influências através de relações pessoais e familiares, nomeadamente com os restantes acusados do processo, para obter benefícios financeiros próprios.

O médico Luís Cunha Ribeiro, ex-presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo, acusado de corrupção passiva e de mais outros 10 ilícitos foi membro da Comissão de Análise de Propostas dos Concursos Públicos 19/98 e 9/2000, para fornecimento de Plasma Humano Inativo (PHI) e hemoderivados e, segundo o Ministério Público, terá sido corrompido com um apartamento pago pela empresa de Lalanda e Castro, a Convida – investimentos imobiliários e Turísticos.

A acusação lembra ainda que Cunha Ribeiro aceitou, entre 1998 e 2003, fez parte da Comissão Técnica do Medicamento do Infarmed e sabia que poderia vir a emitir pareceres médicos cruciais para a obtenção da AIM (Autorização de Introdução no Mercado) de mais de 10 produtos da Octapharma. A farmacêutica Elsa Morgado, amiga e sócia de Lalanda e Castro também integrou o júri dos dois concursos públicos como representante da Associação Portuguesa de Hemofílicos.

Já Manuela Carvalho, médica imuno-hemoterapeuta, trabalhou com Cunha Ribeiro no hospital de S. João e substituiu-o como júri de concurso após este ter sido nomeado presidente do INEM (de 2003 a 2008) e foi apresentada por este a Lalanda de Castro. A médica participou em estudos clínicos e várias cerimónias e congressos patrocinados pela farmacêutica e viajou várias vezes, dentro e fora de Portugal, a expensas da multinacional.

Porém, associado ao esquema montado por Lalanda e Castro, para que a sua empresa ganhasse os dois concursos de fornecimento de plasma e derivados de sangue para os hospitais públicos, a morosidade do concurso 9/2000, permitiu que a Octapharma alargasse o número de adjudicações mantendo-se como a maior fornecedora de hemoderivados no mercado português durante vários anos, segundo o MP.