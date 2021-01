Qualquer dia está a defender cortar as mãos aos ladrões". O que poderia não ser expectável foi a resposta de Ventura que, interrompendo a sua interlocutora, afirmou: "A alguns não faria mal".

Durante o debate entre Ana Gomes e André Ventura desta sexta-feira, o candidato apoiado pelo Chega lembrou que uma sondagem recente dizia que uma larga margem de portugueses defende a prisão perpétua e que ele mesmo concorda com essa proposta. Mas vai mais longe e sugere que não se importaria se "alguns" ladrões vissem as suas mãos serem cortadas.Quando confrontada com esta sondagem, Ana Gomes considerou que é um "retrocesso civilizacional" que levaria o país de volta à Idade Média e que nem deveria ser proposto. Afirmou mesmo: "Esta não é a primeira vez que um elemento do Chega propõe castigos físicos a criminosos. O próprio André Ventura edfendeu a castração física de pedófilos quando os métodos químicos se revelassem ineficazes e "sempre com o consentimento do arguido e total informação dos procedimentos"."Caso seja aceite pelo tribunal, a castração cirúrgica produzirá efeito de benefício na pena", ou seja, o tempo de prisão seria reduzido, tratando-se de "uma pena acessória, mas que pode também representar, se aprovado em lei especial, um caso de remoção voluntária", sugeriu o partido na sua revisão constitucional.O Conselho Superior da Magistratura considerou que o projecto de lei do Chega sobre a castração química violava artigos da Constituição e também da Declaração Universal dos Direitos do Homem, como o direito à dignidade humana.Mas também uma moção que foi levada à Convenção do Chega defendia a remoção dos ovários a mulheres que abortem, "como forma de retirar ao Estado o dever de matar recorrentemente portugueses por nascer". Na proposta feita podia ler-se: "As mulheres que abortem no Serviço Público de Saúde, por razões que não sejam de perigo imediato para a sua saúde, cujo bebé não apresente malformações ou tenham sido vítimas de violação, devem ser retirados os ovários, como forma de retirar ao Estado o dever de matar recorrentemente portugueses por nascer, que não têm quem os defenda no quadro atual".A moção foi chumbada. Num universo de 254 delegados, 216 votaram contra, 38 votaram a favor dessa proposta.