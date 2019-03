Homem de 26 anos terá mantido relações sexuais com menina de 13 anos que engravidou. Família não apresentou queixa contra o homem que já foi detido.

Homem detido por abuso sexual de crianças, em Albufeira, pelos investigadores da Diretoria do Sul da Polícia Judiciária (PJ). Manteve relações sexuais com menina de 13 anos que engravidou, sem que a menor soubesse identificar o pai da criança.



Segundo apurou o Correio da Manhã, o homem trabalhava na zona onde a família da menina de 13 anos morava, em Beja, e aproveitou-se dessa proximidade para aliciar a vítima a manter relações sexuais. Os atos sexuais ocorreram em 2016 e terão sido consentidos pela menor. Apesar da idade precoce da menina, a gravidez não foi interrompida e a família nunca apresentou queixa. No entanto, o Ministério Público ordenou que fosse aberta uma investigação.



O inquérito só foi entregue à Polícia Judiciária em outubro do ano passado, quando se suspeitou da maioridade do progenitor, o que configura um crime de abuso sexual de crianças.



Saiba mais em Correio da Manhã