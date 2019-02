Dioceses católicas estão a investigar duas denúncias de abusos sexuais que terão sido cometidos por membros do clero em Portugal. Mas estas só serão comunicadas à polícia se a Igreja entender que existe "credibilidade e fundamento".

Como convidado no programa E Deus criou o Mundo, que esta semana abordou a cimeira do Vaticano sobre abusos sexuais na Igreja Católica, o padre Manuel Barbosa não soube dar números exatos sobre os casos em Portugal. O sacerdote afirmou que os dados que existem atualmente na CEP são de "10 ou 11" casos.

Das denúncias, o padre Manuel Barbosa disse que "três, ou quatro, ou cinco" não foram provados, "ficaram na investigação prévia". "Sei que há dois casos que estão a decorrer nessa investigação e a ir para Roma", revelou o sacerdote. As autoridades eclesiásticas "verão depois se esses casos devem ser comunicados, quando houver credibilidade e fundamento". Só no caso de haver essa "credibilidade e fundamento" é que deverão ser comunicados "naturalmente às instituições civis".

O moderador do programa questionou ainda Manuel Barbosa sobre se a investigação prévia não deveria ser feita "em paralelo" com as autoridades civis. "À partida, quando há credibilidade, essa investigação é comunicada às autoridades civis e a parte canónica continua, vai para a Doutrina da Fé", disse.

Na cimeira inédita que ocorreu a semana passada, no Vaticano, os responsáveis da Igreja Católica garantiram que a instituição não tem "ferramentas" ou "medidas coercivas" para investigar os crimes, reforçando a importância de "entregar estas pessoas às autoridades civis".

"Não temos forma de aplicar medidas coercivas e não temos nostalgia do tempo da Inquisição", afirmou o arcebispo maltês Charles Scicluna. "Os Estados é que têm esta jurisdição. Nós não temos as ferramentas para isto. Não temos medidas coercivas para investigar. Estas pessoas têm de ser entregues às autoridades civis".